Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 175

HerzfrequenzStaffel 9Folge 17vom 27.12.2011
Folge 175

Folge 17: Folge 175

43 Min.Folge vom 27.12.2011Ab 12

Saskia findet heraus, dass Daniels Liebesbriefe an Laura von Stefan geschrieben wurden und hat vor, mit diesem Wissen einen Keil zwischen ihre Tochter und den Bauernsohn zu treiben. Conrad spielt sie weiterhin die Patientin vor, die von ihren psychischen Problemen geheilt werden will. Dabei sorgt sie dafür, dass ein großer Pharma-Konzern parallel an der Entwicklung von Conrads Rheuma-Medikament arbeitet und übt auf diese Weise erheblichen Druck auf die Fusiocept-Studie aus. Für Stefan wird es indes immer unerträglicher, die Verliebtheit zwischen Laura und Daniel zu ertragen. Bernheimer genießt es, abends kurz von Shirley umsorgt zu werden.

Herzfrequenz
