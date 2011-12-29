Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 177

HerzfrequenzStaffel 9Folge 19vom 29.12.2011
Folge 177

Folge 177Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 19: Folge 177

42 Min.Folge vom 29.12.2011Ab 12

Als sich Conrad auch durch Isabelle nicht drängen lässt, ändert Saskia die Strategie. Isabelle soll Sabotage betreiben und dafür sorgen, dass die Testmedikamente verunreinigt werden. Indessen ist Stefan Saskias Intrige gegen Laura und Daniel auf die Schliche gekommen. Bernheimer, der vor Erschöpfung in einem Behandlungszimmer eingeschlafen ist, wird von Ursula ertappt. Peinlich berührt durch dieses offensichtliche Zeichen von Schwäche stürzt er sich noch mehr in die Arbeit. Doch seiner Familie und den Kollegen bleibt sein Zustand nicht länger verborgen. Bernheimer lehnt allerdings jede Unterstützung ab und begeht einen schwerwiegenden Fehler.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen