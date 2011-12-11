Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 7: Folge 165
43 Min.Folge vom 11.12.2011Ab 12
Unter dem Eindruck des von Stefan verfassten Liebesbriefs, küsst Laura Daniel leidenschaftlich. Doch die Freude währt nicht lange. Conrad lädt Daniel von der Kongressreise aus. Bei einem Investorenempfang für die Fusiocept-Studie beobachtet Daniel mit steigender Wut Conrads vereinnahmendes Verhalten Laura gegenüber und interpretiert dies natürlich völlig falsch. Unterdessen schieben Bernheimer und Stefan Dienst in der Seeklinik. Bernheimer, den Shirleys Flirt mit dem jüngeren Kollegen Henning Bäumler mehr zu Schaffen macht als er zugibt, entgeht nicht, dass auch Stefan frustriert ist und horcht bei ihm nach.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
