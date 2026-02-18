Luna, Tausende Hate-Kommentare unter einem einzigen SongJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 102: Luna, Tausende Hate-Kommentare unter einem einzigen Song
Tausende Hate-Kommentare unter einem einzigen Song – würdet ihr weitermachen? LUNA hat genau das erlebt, als sie 2024 ihren Song "Normal", bei dem es um eine queere Coming-Out-Story geht, veröffentlichte. In diesem Gespräch öffnet sich die Sängerin wie selten zuvor: Über ihren Weg vom Dorf bei Passau zur TikTok-Sensation während Corona, als plötzlich Millionen ihre Songs streamten und sie spricht zum ersten Mal öffentlich darüber, wie ihr erster Hit “Verlierer” wirklich entstanden ist. Wir sprechen über das Gefühl, dass die eigene Geschichte und ihr Erfolg so surreal wirkt und wie sie es schafft, sich selbst trotz vieler Veränderungen, Druck und Social Media-Präsenz treu zu bleiben. Ihr erfahrt, wie LUNA mit dem Spagat zwischen Privatperson und Künstlerin umgeht, warum sie überzeugt ist, dass es genug FLINTA*-Artists gibt (sie werden nur oft nicht sichtbar gemacht), und weshalb sie bewusst die Künstlerin sein will, die sie selbst mit 15 gebraucht hätte. LUNA spricht offen über ihre Verantwortung als queeres Vorbild, wie sie zu Anfragen steht, die Hooks für Rapper zu singen, über den Mut, für Demokratie und gegen Rechts einzustehen – auch wenn es Fans oder Deals kosten kann – und über ihren Appell an uns alle: "Scrollt weniger weiter, lasst mehr Liebe da." Das ist ein sehr ehrliches Gespräch über den Preis der Authentizität, politischen Aktivismus in der Musik und die Frage, wie viel man von sich preisgeben sollte, wenn jedes Wort zur Angriffsfläche werden kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick