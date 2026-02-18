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Hip Hop Lebt

Greckoe, Sektenmuzik, Samra, Bushido - Wie hast du Deutschrap geprägt?

Talk? Now!Staffel 1Folge 118vom 18.02.2026
Greckoe, Sektenmuzik, Samra, Bushido - Wie hast du Deutschrap geprägt?

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Folge 118: Greckoe, Sektenmuzik, Samra, Bushido - Wie hast du Deutschrap geprägt?

61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Greckoe ist der Mann hinter den Kulissen und arbeitet an den erfolgreichsten Tracks von Samra und Bushido mit. Er schreibt Texte und produziert Hits. In dieser Folge erfahrt ihr, wie der junge Rapper aus Berlin-Tempelhof vor 20 Jahren bei Sido und B-Tights Label „Sektenmuzik“ unterschrieb und sich zu einem der gefragtesten Songwriter und Producer Deutschlands entwickelte. Greckoe gibt exklusive Einblicke in sein Handwerk und die Zusammenarbeit mit Rappern.

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