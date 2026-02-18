Torky Tork, "Aka Der Coach III" - Hinter den KulissenJetzt kostenlos streamen
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Folge 123: Torky Tork, "Aka Der Coach III" - Hinter den Kulissen
Sein Producer-Tape “AKA DER COACH III” ist wie ein Entsafter für Torky Torks übervolle Festplatte. Nach über drei Jahren Wartezeit ist der Berliner Producer endlich zurück und vereint die Crème de la Crème a des Deutschrap(-Untergrunds) auf seiner Platte. Podcast-Host Julia hat in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam mit Torky Tork an dessen drei Producer-Tapes gearbeitet. Heute kommen die beiden im Studio zusammen und sprechen über ihre Zusammenarbeit, teilen persönliche Anekdoten und geben spannende Einblicke hinter die Kulissen.Ihr lernt in diesem Gespräch, warum die „Stem Separation“ per KI den Workflow im Studio revolutioniert, wie man aus verstaubten Beat-Skizzen durch die richtige Künstler*innen-Kombination echte Hits formt und weshalb persönliches Zusammenkommen im Studio durch nichts zu ersetzen ist. Torky Tork gibt tiefe Einblicke in seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie Dendemann, Samy Deluxe, K.I.Z oder Audio88 & Yassin.
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