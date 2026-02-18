Harris, Sucht und SportJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 108: Harris, Sucht und Sport
Ihr erfahrt, wie einer der authentischsten Stimmen der Berliner Hip-Hop-Szene seine dunkelsten Zeiten überwand und warum Bewegung mehr als nur Fitness ist. Harris öffnet sich über den Irrglauben, dass Kreativität Drogen braucht, und zeigt euch, wie Community und Offenheit echte Heilung bringen können. Ihr bekommt konkrete Einblicke, warum um Hilfe bitten keine Schwäche ist – und wie ihr Menschen in eurem Umfeld wirklich unterstützen könnt. Harris, Teil von Specialists, DJ und Berliner Hip-Hop-Urgestein, spricht ohne Filter über seine Transformation. Von jemandem, der sich einredete, nur bekifft kreativ sein zu können, zu einem Menschen, der jeden Freitag die "Treppen des Todes" hochrennt und andere dabei mitnimmt. Wir tauchen tief ein in die nie endende Debatte: Was ist eigentlich Hip-Hop? Harris teilt seine Philosophie – jeder ist sein eigener Hip-Hop – und erklärt, warum diese Diskussion seit 30 Jahren dieselbe bleibt. Ihr hört, wie aus persönlichen Struggles eine Berliner Fitness-Community wurde, warum bewusstes Atmen auf dem Drachenberg mehr bewirkt als jede Therapie und was passiert, wenn 20 Menschen gemeinsam Treppen hochrennen, um ihre Dämonen zu bekämpfen.
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