Davide Bortot, Hip Hop und die MedienJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 107: Davide Bortot, Hip Hop und die Medien
Wie entsteht eigentlich Musikgeschmack? Wer entscheidet, was Hip Hop ist - und wer darf das überhaupt bewerten? Davide Bortot ist seit 27 Jahren mittendrin: Als Juice-Chefredakteur hat er mitgeprägt, wie eine ganze Generation Deutschrap wahrgenommen hat. Dann hat er für Spotify die legendäre Playlist "Modus Mio" mitentwickelt – yep, genau DIE Playlist, die angeblich Hip Hop “verwässert" haben soll. Seine Antwort auf diese Kritik? Hip Hop ist nicht verwässert, sondern vielfältiger geworden. Und Spotify habe nicht die Verantwortung, die viele der Plattform zuschreiben. Ihr erfahrt, warum er als Juice-Chef anfangs Aggro Berlin gar nicht gefühlt hat und Haiyti's "City Tarif" als "Horror" empfand, bevor er mit ihr im Management zusammenarbeitete. Das Gespräch wird meta: Wie bildet man sich eine fundierte Meinung in Zeiten von Social Media-Hooks und doomscrolling? Warum belohnen Algorithmen extreme Takes und Kontroversen? Und warum hat Davide zur Haftbefehl-Doku bewusst geschwiegen, obwohl er selbst an der Netflix-Kampagne mitarbeitete? Ihr bekommt Einblicke in die Juice-Redaktion (4 Leute, die leidenschaftlich über Album-Bewertungen diskutierten), lernt, wie Davide Bortot Chefredakteur wurde, und versteht, was Artists wirklich interessant macht: wenn sie was EIGENES haben, nicht wenn sie imitieren. Plus: Warum Konzerttickets für 400 € gefährlich sind, wieso LinkedIn der Running Gag dieser Folge ist, und was Bad Bunny mit alledem zu tun hat.
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