Hochsee Cowboys
Folge 10: Rivalen
48 Min.Ab 12
Auf dem Nordatlantik kommt es zu einer Schlacht zwischen den ehemaligen Freunden Paul Hebert und Dave Carraro. Die beiden treten gegeneinander an und versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Paul bekommt dabei Unterstützung von seinem Bruder.
Hochsee Cowboys
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved