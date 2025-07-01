Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

Sturmwarnung

Staffel 2Folge 7
Sturmwarnung

Hochsee Cowboys

Folge 7: Sturmwarnung

46 Min.Ab 12

Ein Sturm rast auf die Fischgründe im Nordatlantik zu. Aber weil die Uhr für die Fangsaison unweigerlich weiterläuft, bleibt der Fischereiflotte von Gloucester nichts anderes übrig, als hinauszufahren, mag das Wetter auch noch so rau sein.

