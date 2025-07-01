Hochsee Cowboys
Folge 11: Mannschaft an Deck
48 Min.Ab 12
Die Hochseefischer haben noch vier Wochen Zeit, einen Blauflossen-Thunfisch zu fangen. In der letzten Woche hat es der neue Kapitän Paul Herbert geschafft, gleich zwei der begehrten Fische zu fangen. Damit hat er die Konkurrenz schockiert.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
