Hochsee Cowboys - Staffel 2 Folge 9
Folge 9: Machtkampf

48 Min. Ab 12

Die Fischer der "Bounty Hunter" geraten unter Druck, als die "Tuna.com" die Führung übernimmt. Tyler ist immer noch sauer, dass seine Männer sich so haben gehen lassen. Als sie ihr Verhalten nicht ändern wollen, ist er mit seiner Geduld am Ende.

