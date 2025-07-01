Hochsee Cowboys
Folge 9: Machtkampf
48 Min.Ab 12
Die Fischer der "Bounty Hunter" geraten unter Druck, als die "Tuna.com" die Führung übernimmt. Tyler ist immer noch sauer, dass seine Männer sich so haben gehen lassen. Als sie ihr Verhalten nicht ändern wollen, ist er mit seiner Geduld am Ende.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved