Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Hai-Alarm

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 5
Hai-Alarm

Hai-AlarmJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 5: Hai-Alarm

48 Min.Ab 12

In den Fischgründen der Fischer aus Gloucester tauchen plötzlich große Weiße Haie auf. In der Hoffnung, einen der wertvollen Blauflossen-Thunfische zu fangen, bleibt ihnen allerdings nichts anderes übrig, als draußen auf hoher See zu bleiben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen