Holzfäller extrem
Folge vom 04.11.2010: Festgefahren
45 Min.Folge vom 04.11.2010Ab 12
Bobby Goodson braucht dringend neues Holz. Der Firmenboss fliegt mit dem Helikopter in ein vielversprechendes Gebiet, um abzuschätzen, wie rentabel das Vorkommen ist. Lohnt es sich, eine kilometerlange Straße bis in die entlegene Region zu bauen? Ein Baggerfahrer kämpft unterdessen mit dem aufgeweichten Untergrund. Hoffnungslos im Morast versunken, bleibt ihm keine andere Wahl, als auf die Hilfe seiner Kollegen zu warten. Und die sollten keine Zeit verlieren. Wenn die schwere Maschine noch tiefer abrutscht, droht ein Wasserschaden im Motorraum.
