Holzfäller extrem
Folge vom 23.09.2010: Aufbruchstimmung
45 Min.Folge vom 23.09.2010Ab 12
Firmenboss Bobby Goodson trommelt im US-Bundesstaat North Carolina seine Leute zusammen und verkündet gute Nachrichten. Wochenlang hatten seine Arbeiter eine Zwangspause einlegen müssen. Der Markt war völlig zusammengebrochen und die Sägewerke konnten ihr Holz nicht verkaufen. Doch jetzt hat sich die Lage etwas entspannt. Die Männer fahren mit ihren schweren Maschinen in ein 60 Hektar großes Waldgebiet, das lukrative Einnahmen verspricht. Und das wird auch höchste Zeit. Denn die Wirtschaftskrise hat das Unternehmen bereits 250 000 Dollar gekostet.
