Holzfäller extrem
Folge vom 07.10.2010: Mit dem Rücken zur Wand
45 Min.Folge vom 07.10.2010Ab 12
Geschätzte 20 Fuhren Holz müssen Bobby Goodson und seine Mitarbeiter jede Woche aus dem Wald schaffen, damit die Saison nicht im Fiasko endet. Die finanziellen Reserven des Unternehmens sind komplett aufgebraucht. Weitere Ausfälle kann sich der Firmenboss nicht leisten. Aber das Team hat im US-Bundesstaat North Carolina mit diversen Herausforderungen zu kämpfen. An einem der Lader gibt es Probleme mit der Hydraulik und ein Truck bleibt unterwegs im Morast stecken. Die Männer schaffen einen Bulldozer herbei, um den 18 Tonnen schweren Koloss anzuschieben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.