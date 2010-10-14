Holzfäller extrem
Folge vom 14.10.2010: Wassereinbruch
45 Min.Folge vom 14.10.2010Ab 12
Bobby Goodsons Arbeiter entfernen am Fluss alte Biberdämme. Diese Arbeit bringt dem Unternehmen zwar keinen Cent ein, aber sie ist trotzdem notwendig. Denn in North Carolina gießt es wie aus Eimern und das angestaute Wasser droht ein großes Waldgebiet zu überschwemmen. Eigentlich wollten die Holzfäller dort Baumstämme roden, doch jetzt hat das Biber-Problem absolute Priorität. Sollte das Wasser den Nadelwald erreichen, wäre es um die Bäume schlecht bestellt. Da Kiefern keine Feuchtigkeit mögen, würden die Nadelhölzer in kürzester Zeit absterben.
