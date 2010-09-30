Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Folge vom 30.09.2010Ab 12

Die Arbeiten im neuen Waldstück gehen gut voran, doch dann werden Bobby Goodson und sein Team von schlechten Nachrichten ausgebremst. Die Holzfäller bekommen Besuch von einer Abordnung aus dem Sägewerk, die ihnen mitteilt, dass die vereinbarten Abnahmemengen nicht eingehalten werden können. Außerdem müssen die Männer in North Carolina in ein anderes Waldgebiet umziehen. Der Boden in der Sumpfregion ist extrem feucht und es wimmelt dort vor Schlangen. Zähneknirschend akzeptieren die rauen Burschen die harten Bedingungen, die ihnen der Markt diktiert.

