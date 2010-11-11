Holzfäller extrem
Folge vom 11.11.2010: Bis an die Schmerzgrenze
45 Min.Folge vom 11.11.2010Ab 12
Die Sägewerke kaufen jeden Baumstamm, den sie auf dem Markt bekommen können. Das spielt Bobby Goodson und seinen Mitarbeitern in North Carolina perfekt in die Karten. Der Firmenboss hat gerade ein ergiebiges Waldgebiet voller hochwertiger Hart- und Faserholzstämme erschlossen. Und das Team kommt mit der Arbeit gut voran. Die Crew muss zwar bis zum Umfallen schuften, doch wenn der Rubel rollt, krempeln die Männer gerne die Ärmel hoch. Mit etwas Glück können sie jetzt viele verregnete Tage, an denen sie keinen Cent verdient haben, wieder wettmachen.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.