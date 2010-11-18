Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 18.11.2010
45 Min.Folge vom 18.11.2010Ab 12

Die Glückssträhne war nur von kurzer Dauer. Für einige Tage blieben Bobby Goodson und sein Team von Schicksalsschlägen verschont, aber jetzt droht ihnen neuer Ärger. Erst geraten die Männer in Streit mit einem Landbesitzer, dann macht ihnen mieses Wetter das Leben schwer. Ein heftiger Sturm, begleitet von sintflutartigen Regenfällen, setzt in North Carolina den ergiebigen Landstrich unter Wasser, in dem die Holzfäller gerade frische Stämme gerodet haben. Das geschlagene Holz muss so schnell wie möglich in Sicherheit gebracht werden, bevor es verfault.

