Holzfäller extrem
Folge vom 25.11.2010: Kein Entkommen
45 Min.Folge vom 25.11.2010Ab 12
Wird das Wasser steigen oder fallen? Bobby Goodson ist ein erfahrener Veteran im Holzfällergeschäft, hellsehen kann er dennoch nicht. Und der Firmenboss muss in den Sümpfen North Carolinas wegweisende Entscheidungen treffen. Die Straßen in dem Waldgebiet, in dem seine Männer gerade ihre Arbeit verrichten, sind komplett überschwemmt. Nun ist die große Frage, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickeln wird. Lohnt es sich zu warten oder sollten sich die Holzfäller umgehend nach einem anderen Revier mit günstigeren Arbeitsbedingungen umsehen?
