Homeland
Folge 1: Im freien Fall
57 Min.Ab 12
Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Franny lebt Carrie bei ihrer Schwester Maggie. Nachdem Präsidentin Keane mehrere Hundert Angestellte aus ihrem Dienst entlassen und inhaftiert hat, will Carrie beweisen, dass dieses Vorgehen ein reiner Akt der Rache war. Auch Saul sitzt im Gefängnis, allerdings wird ihm von der rechten Hand Keanes ein Deal angeboten: Wenn er bereit ist, mit dem Weißen Haus zu kooperieren, kommt er frei und wird zum Sicherheitsberater der Präsidentin ernannt.
Alle 8 Staffeln und Folgen
