Homeland
Folge 10: Die Uhr tickt
57 Min.Ab 12
Während Carrie nach ihrem Zusammenbruch in einer Klinik behandelt wird, wollen Maggie und Bill das alleinige Sorgerecht für Franny erwirken. Carrie ist bereit, ihren Job zu kündigen und mit juristischen Mitteln um ihre Tochter zu kämpfen, erkennt jedoch ihre Chancenlosigkeit in diesem Prozess. Saul weiß inzwischen, dass Simone in Russland ist und fliegt dorthin, um sie festzunehmen. Dieser Mission schließt sich Carrie an, um Präsidentin Keanes Amtsenthebung zu verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 7
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
