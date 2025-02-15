Homeland
Folge 6: Krupkins Kreuz
54 Min.Ab 12
Simone will vor Gericht gegen Wellington aussagen und ihm die Schuld an der Verschwörung gegen Präsidentin Keane geben. Carrie zweifelt aber an seiner Schuld und hält stattdessen Dante für den Verantwortlichen. Sie setzt ihn mithilfe eines Drinks außer Gefecht, um in seiner Wohnung nach Beweisen zu suchen. Saul und sein Spezialteam kümmern sich derweil um den Verdächtigen Yevgeny Gromov, der hinter den Cyberattacken auf Keane stecken soll.
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
