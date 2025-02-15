Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Lügen, Gerüchte, Twitter

20th CenturyStaffel 7Folge 8
Lügen, Gerüchte, Twitter

Lügen, Gerüchte, TwitterJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 8: Lügen, Gerüchte, Twitter

49 Min.Ab 12

Da Carrie und Saul Dante kein Geständnis entlocken können, greift Carrie zu drastischeren Mitteln: Sie lässt ihn vergiften. Während seines Todeskampfs erzählt er ihr pikante Details zum Mord an McClendon. Trotz eines Gegenmittels versagt jedoch sein Herz und ein Notarzt wird alarmiert. Nach einer Drohung von Wellington entführen die Russen derweil Simone. Außerdem erfährt Maggie von der Gefahr, die für Franny in der Nacht bestand, in der Dante verhaftet wurde.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen