Homeland

Gute Absichten

20th CenturyStaffel 7Folge 2
Folge 2: Gute Absichten

54 Min.Ab 16

Nachdem Saul sein Amt als nationaler Sicherheitsberater der Präsidentin angetreten hat, erhält er direkt seinen ersten Auftrag: Er soll den Reporter O'Keefe verhaften. Der hält sich allerdings versteckt und wird sogar von der örtlichen Polizei gedeckt. Derweil spioniert Carrie Keanes rechte Hand aus. Bei ihren Recherchen lädt sie allerdings einen Virus auf ihren Computer und wird mit den Daten erpresst. Carrie muss alle Register ziehen, um den Hacker zur Strecke zu bringen.

