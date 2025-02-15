Homeland
Folge 12: Die Brücke über die Narva
60 Min.Ab 12
Simones Flucht hat einen Schusswechsel der amerikanischen mit den russischen Agenten ausgelöst und die Beziehung zwischen beiden Ländern extrem verschlechtert. Ex-Präsidentin Keane weiht in Washington den Vizepräsidenten Ralph Warner in Sauls Auftrag ein. Clint erzählt Sandy derweil von seinem Verrat. Carrie, Simone und Sauls Team werden unterdessen in Moskau von den russischen Agenten sowie der Polizei gejagt.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
12
