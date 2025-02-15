Homeland
Folge 9: Der nützliche Idiot
49 Min.Ab 16
Dante befindet sich nach seiner Vergiftung im Krankenhaus. Er verdächtigt die Russen als Täter und erzählt Carrie alles über die Geheimoperation. Derweil lässt Yevgeny Simone aus den USA bringen und besucht Dante in der Notaufnahme, um den Umfang von dessen Geständnis herauszufinden. Carrie hat Angst, dass er Dante tötet und will ihn stoppen. Sie erleidet aufgrund der ganzen Aufregung einen Nervenzusammenbruch, halluziniert und bringt ihre Tochter Franny in große Gefahr.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
