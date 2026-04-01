Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 1: Richard Harris
41 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Die Ex-Profilerin Bex Henderson wird zurück in den Dienst beordert, als ein geheimes Gefängnis nach einer Explosion zerstört wird und die verhafteten Schwerverbrecher plötzlich wieder auf freiem Fuß sind. Sie erhält Unterstützung von einem alten Bekannten.
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Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved