Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 4: Dr. Ezekiel Malak
41 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Einer der ehemaligen Insassen von "The Pit", Dr. Ezekiel Malak, ist wieder auf freiem Fuß und treibt erneut sein Unwesen in Chicago. Er kidnappt zwei Menschen und führt an ihnen ein abscheuliches Experiment durch. Die Ermittler setzen alles daran, den Flüchtigen ausfindig zu machen und seine Machenschaften zu stoppen. Als Bex Malak auf die Spur kommt, gerät sie jedoch selbst in große Gefahr.
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Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved