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Hunting Party - Die Mörderjagd

Dr. Ezekiel Malak

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 05.05.2026
Dr. Ezekiel Malak

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 4: Dr. Ezekiel Malak

41 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Einer der ehemaligen Insassen von "The Pit", Dr. Ezekiel Malak, ist wieder auf freiem Fuß und treibt erneut sein Unwesen in Chicago. Er kidnappt zwei Menschen und führt an ihnen ein abscheuliches Experiment durch. Die Ermittler setzen alles daran, den Flüchtigen ausfindig zu machen und seine Machenschaften zu stoppen. Als Bex Malak auf die Spur kommt, gerät sie jedoch selbst in große Gefahr.

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