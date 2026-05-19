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Hunting Party - Die Mörderjagd

Denise Glenn

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 19.05.2026
Denise Glenn

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 8: Denise Glenn

41 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

In St. Louis wird eine Leiche gefunden, die besonders in Szene gesetzt wurde. Das Bild erinnert an die Serienmörderin Denise Glenn, die jedoch hinter Gittern sitzt. Bex hofft, von Glenn wichtige Informationen über den Täter zu erfahren. Dabei stellt sich heraus, dass es sich um einen weiteren entflohenen Häftling von "The Pit" handeln muss, der nun Glenns Arbeit auf brutale Weise fortsetzt.

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