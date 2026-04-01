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Hunting Party - Die Mörderjagd

Clayton Jessup

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 28.04.2026
Clayton Jessup

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 2: Clayton Jessup

41 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Bex ist auf der Suche nach dem Serienkiller Clayton Jessup. Seine Masche war es, intakte Familien auseinanderzubringen und deren Mitglieder brutal zu ermorden. Eine Spur führt Bex zu Jessups ehemaligem Therapeuten.

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