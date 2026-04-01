Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 2: Clayton Jessup
41 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Bex ist auf der Suche nach dem Serienkiller Clayton Jessup. Seine Masche war es, intakte Familien auseinanderzubringen und deren Mitglieder brutal zu ermorden. Eine Spur führt Bex zu Jessups ehemaligem Therapeuten.
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Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved