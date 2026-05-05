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Hunting Party - Die Mörderjagd

Lowe

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 05.05.2026
Lowe

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 3: Lowe

41 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Um das Geheimnis des zerstörten Gefängnisses zu lüften, beleuchtet Bex den Fall der Insassin Brenda Lowe. Diese wurde verurteilt, weil sie in einem Wald Wölfe gezüchtet und mit ihnen Jagd auf Menschen gemacht hatte. Lowe diente nach ihrem Haftaufenthalt als Probandin eines psychologischen Experiments, dessen Ergebnis interessante Hinweise auf die Zerstörung von "The Pit" liefert.

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