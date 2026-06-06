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Hustlers Gamblers Crooks

Eine Nummer zu groß

DMAXFolge vom 06.06.2026
Eine Nummer zu groß

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Hustlers Gamblers Crooks

Folge vom 06.06.2026: Eine Nummer zu groß

44 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Sein erstes gestohlenes Auto brachte ihm 600 Dollar ein. Und JD Delay wollte mehr. Zusammen mit seinem Ganoven-Kumpel Buck knackte er Fahrzeuge wie am Fließband und verdiente damit sehr viel Geld. Bei einer Verfolgungsfahrt gelang es den Männern, die Polizei abzuschütteln. Aber die Schlinge zog sich immer enger zu. Und David Packouz hat die US-Regierung betrogen – bei einem 300 Millionen Dollar schweren Waffendeal. In die illegalen Machenschaften war auch die albanische Mafia verwickelt. Am Ende ging es um mehr als nur ein Geschäft, es ging um Leben und Tod.

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