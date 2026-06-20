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Hustlers Gamblers Crooks

Der Gefängnisaufstand

DMAXFolge vom 20.06.2026
Der Gefängnisaufstand

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Folge vom 20.06.2026: Der Gefängnisaufstand

44 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 16

Joey Stax wurde in einem der gefährlichsten Gefängnisse der USA niedergestochen, und einmal schoss jemand mit einer selbstgebauten Pistole auf ihn. Er musste viel einstecken, teilte aber auch aus – denn er hatte gelernt, dass man hinter Gittern kämpfen muss, um zu überleben. Dann kam es in der Justizvollzugsanstalt zu einem Aufstand. Und Matthew Cox ergaunerte mit gefälschten Dokumenten und Ausweisen 55 Millionen Dollar. Als der Secret Service ihm auf die Spur kam, ließ er sich für 30 000 Dollar das Gesicht operieren, um sein Aussehen zu verändern.

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