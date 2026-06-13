Hustlers Gamblers Crooks
Folge vom 13.06.2026: Wie der Vater, so der Sohn
45 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
In seiner Jugend geriet Rick Koenig häufig mit älteren Jungs aneinander. Das war in Camden, New Jersey, keine Seltenheit – dort musste man sich Respekt verschaffen. In der Pizzeria seines Vaters kam Rick Jr. zudem mit zwielichtigen Mafia-Gangstern in Kontakt. Damit waren die Weichen für seine kriminelle Laufbahn gestellt. Als Drogendealer verdiente Rick Koenig mehr als 50 000 Dollar pro Woche. Auch Charles Hojnacki beging im Laufe seines Lebens zahlreiche Straftaten. Die Polizei gab ihm den Spitznamen „Spider Man“, weil er bei Verfolgungsjagden über Zäune und Hausdächer floh.
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Genre:Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.