Geschenkt ist geschenkt

NickelodeonStaffel 1Folge 12vom 12.02.2023
Geschenkt ist geschenkt

Folge 12: Geschenkt ist geschenkt

23 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 6

Carly schenkt ihrer Freundin Sam ein selbst gestaltetes T-Shirt. Sie hat sich viel Mühe damit gegeben, muss jedoch bald feststellen, dass Sam das Shirt gegen etwas anderes eingetauscht hat. Ein großer Streit wird zur Bedrohung für die Show.

