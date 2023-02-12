Geschenkt ist geschenktJetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 12: Geschenkt ist geschenkt
23 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 6
Carly schenkt ihrer Freundin Sam ein selbst gestaltetes T-Shirt. Sie hat sich viel Mühe damit gegeben, muss jedoch bald feststellen, dass Sam das Shirt gegen etwas anderes eingetauscht hat. Ein großer Streit wird zur Bedrohung für die Show.
