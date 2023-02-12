Zum Inhalt springenBarrierefrei
iCarly

NickelodeonStaffel 1Folge 18vom 12.02.2023
Folge 18: Der Knöchelschwur

23 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 6

Carly braucht noch eine Eins in Geschichte, um die Bestnote in jedem Fach zu haben. Mr. Devlin findet ihren Text gut, gibt Carly aber nur eine Zwei Plus, da sie falsches Papier genutzt hat. Carly ist sehr enttäuscht und Sam versucht, ihr zu helfen.

