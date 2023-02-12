iCarly
Folge 18: Der Knöchelschwur
23 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 6
Carly braucht noch eine Eins in Geschichte, um die Bestnote in jedem Fach zu haben. Mr. Devlin findet ihren Text gut, gibt Carly aber nur eine Zwei Plus, da sie falsches Papier genutzt hat. Carly ist sehr enttäuscht und Sam versucht, ihr zu helfen.
