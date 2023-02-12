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iCarly

Sponsorenglück

NickelodeonStaffel 1Folge 17vom 12.02.2023
Sponsorenglück

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Folge 17: Sponsorenglück

23 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 6

Carly und ihre Freunde werden in das Büro von Daka eingeladen. Er schlägt ihnen ein Sponsorgeschäft vor. Wenn sie seine neuen Schuhe in der Sendung tragen, werden sie viel Geld dafür erhalten. Das einzige Problem: die Schuhe sehen schrecklich aus.

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