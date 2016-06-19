Zum Inhalt springenBarrierefrei
Date mit dem Teufel

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 190: Date mit dem Teufel

46 Min.Folge vom 19.06.2016Ab 12

Männer sind Schweine! Luisa hat ihnen abgeschworen, nachdem ihr aggressiver Ex Enrico sie belästigt. Ihre beste Freundin überredet sie aber zum Online-Dating. Noch ein totaler Reinfall! Als eines ihrer Dates hinterhältig niedergeschlagen wird, gerät Luisa auch noch selbst unter Verdacht. Hilfesuchend wendet sie sich an Rechtsanwältin Benita Brückner. Als ihr Ex-Freund selbst Opfer eines giftigen Spinnenbisses wird, steht fest, dass jemand einen teuflischen Plan verfolgt. Bildrechte: SAT.1.

