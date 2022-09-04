Staffel 2Folge 6vom 04.09.2022
Der auferstandene VaterJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 6: Der auferstandene Vater
44 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 12
Es ist wie im Horrorfilm: Ein Totgeglaubter steht plötzlich vor der Tür von Sabine Klein. Er will 20.000 Euro oder ihr Kind - seine Tochter. Sie wendet sich an Christian Vorländer und der muss feststellen, dass ein älterer Mann dem Kind schon erschreckend nah kommt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1