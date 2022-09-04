Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der auferstandene Vater

Der auferstandene VaterJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 6: Der auferstandene Vater

44 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 12

Es ist wie im Horrorfilm: Ein Totgeglaubter steht plötzlich vor der Tür von Sabine Klein. Er will 20.000 Euro oder ihr Kind - seine Tochter. Sie wendet sich an Christian Vorländer und der muss feststellen, dass ein älterer Mann dem Kind schon erschreckend nah kommt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen