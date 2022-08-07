Staffel 2Folge 7vom 07.08.2022
Der KingJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 7: Der King
45 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 12
Sandra lebt in Todesangst: Sie musste mit ihrer kleinen Tochter in eine Plattenbausiedlung ziehen - dort wird sie von einer Jugendgang brutal um Schutzgeld erpresst. Auch ihr cholerischer Exmann verfolgt und bedroht sie. Alexander Hold eilt der verzweifelten Mutter zu Hilfe.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1