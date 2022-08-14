Staffel 2Folge 9vom 14.08.2022
Folge 9: Mias Absturz
45 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 12
Die 17-jährige Mia soll im Rotlichtviertel einen Mann auf offener Straße mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt haben. Juliane will ihrer besten Freundin zur Seite stehen, doch sie erkennt Mia nicht wieder. Seit das Mädchen mit dem sehr viel älteren Danny befreundet ist, hat es sich massiv verändert. Juliane versucht mit Hilfe von Alexander Hold, die minderjährige Mia aus dem zwielichtigen Milieu zu befreien, bevor sie endgültig abstürzt.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1