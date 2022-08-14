Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mias Absturz

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 9: Mias Absturz

45 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 12

Die 17-jährige Mia soll im Rotlichtviertel einen Mann auf offener Straße mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt haben. Juliane will ihrer besten Freundin zur Seite stehen, doch sie erkennt Mia nicht wieder. Seit das Mädchen mit dem sehr viel älteren Danny befreundet ist, hat es sich massiv verändert. Juliane versucht mit Hilfe von Alexander Hold, die minderjährige Mia aus dem zwielichtigen Milieu zu befreien, bevor sie endgültig abstürzt.

