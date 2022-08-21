Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 12

Familie Paschulke steht vor dem Ruin: Angeblich verkauft sie in ihrem Würstchenimbiss Gammelfleisch! Dann findet das Gesundheitsamt auch noch eine tote Ratte in ihrem Lager und schließt den Imbiss. Das ist zu viel für Walter Paschulke. Er hat einen Herzinfarkt, den er nur knapp überlebt. Der Familie ist klar: Ihr Konkurrent Christan Lanker hat die Hetzkampagne gestartet, um sie fertig zu machen. Alexander Stephens soll herausfinden, wer "Walters Würstchen" zerstören will.

