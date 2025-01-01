Staffel 2Folge 5
Auf die 12Jetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 5: Auf die 12
44 Min.Ab 12
Die 16-jährige Nina behauptet, von ihrem Box-Trainer sexuell missbraucht worden zu sein. Der Trainer bestreitet das aufs Äußerste. Da taucht ein weiteres angebliches Missbrauchsopfer auf. Der Boxtrainer steht vor dem Ruin und wendet sich an Stephan Lucas. Der stößt auf jede Menge Ungereimtheiten ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH