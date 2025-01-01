Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf die 12

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 5: Auf die 12

44 Min.Ab 12

Die 16-jährige Nina behauptet, von ihrem Box-Trainer sexuell missbraucht worden zu sein. Der Trainer bestreitet das aufs Äußerste. Da taucht ein weiteres angebliches Missbrauchsopfer auf. Der Boxtrainer steht vor dem Ruin und wendet sich an Stephan Lucas. Der stößt auf jede Menge Ungereimtheiten ...

