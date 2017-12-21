Staffel 2Folge 204vom 21.12.2017
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 204: Die Porno-Eltern
44 Min.Folge vom 21.12.2017Ab 12
Marc Schreiber hat heimlich und ohne die Zustimmung seiner Frau beim Sex eine Kamera mitlaufen lassen. Drei Tage später bekommt er plötzlich einen Erpresserbrief und muss feststellen, der Sexfilm ist weg! Die Forderung: 10.000 Euro oder das Video landet im Internet. Verzweifelt bittet Marc Benita Brückner und den Detektiv Sebastian Fuchs um Hilfe, denn ein Geständnis bei seiner Frau würde das Aus seiner Ehe bedeuten.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH