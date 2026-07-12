Staffel 5Folge 27vom 12.07.2026
Blutgruppe 0Jetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 27: Blutgruppe 0
45 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Daniel Lauber wurde bei einem Raubüberfall angeschossen. Seine Schwester Michaela versucht, ihm mit Bluttransfusionen das Leben zu retten. Um an das Blut der seltenen Gruppe 0 zu gelangen, entführt die Krankenschwester die Kommissarin Mia Schweiger. Für ihren Kollegen Max Brenner tickt die Uhr. Er muss seine Partnerin so schnell wie möglich finden, denn sie schwebt in Lebensgefahr.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Constantin Entertainment GmbH & © Season 2-5: SAT.1 GOLD & © Season 2-3: Sat.1