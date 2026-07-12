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Blutgruppe 0

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 27: Blutgruppe 0

45 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Daniel Lauber wurde bei einem Raubüberfall angeschossen. Seine Schwester Michaela versucht, ihm mit Bluttransfusionen das Leben zu retten. Um an das Blut der seltenen Gruppe 0 zu gelangen, entführt die Krankenschwester die Kommissarin Mia Schweiger. Für ihren Kollegen Max Brenner tickt die Uhr. Er muss seine Partnerin so schnell wie möglich finden, denn sie schwebt in Lebensgefahr.

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