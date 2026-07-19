Staffel 5Folge 6vom 19.07.2026
Die EhehölleJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 6: Die Ehehölle
46 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Thomas Moch will sich von seiner gewalttätigen Ehefrau Tanja scheiden lassen. Christian Vorländer steht ihm als Anwalt zur Seite. Doch dann verschwindet Tanja spurlos und Thomas gerät unter Mordverdacht. Ein Handyvideo zeigt ihn anscheinend beim Entsorgen der Leiche. Thomas gesteht Christian Vorländer eine peinliche Wahrheit: Er hat nicht seine Frau sondern eine lebensechte Sexpuppe verschwinden lassen. Die ist aber unauffindbar und Thomas' Wohnung voller Blutspuren ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Constantin Entertainment GmbH & © Season 2-5: SAT.1 GOLD & © Season 2-3: Sat.1