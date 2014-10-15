Staffel 1Folge 1vom 15.10.2014
Recht am ArbeitsplatzJetzt kostenlos streamen
Ingo Lenßen: Ihr Urteil bitte!
Folge 1: Recht am Arbeitsplatz
46 Min.Folge vom 15.10.2014
Jeden Arbeitnehmer beschäftigt die Frage nach seinen Rechten und Pflichten: Darf man trotz Krankschreibung einer anderen Tätigkeit nachgehen? Ist Pornokonsum am Arbeitsplatz ein Kündigungsgrund? Emotional wird es, wenn der Vater des vierjährigen Joel in Ingo Lenßens Talkrunde auftritt: Der kleine Junge wurde getötet, als ein Rentner mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe raste. Müssen Fahrtauglichkeitsprüfungen für Senioren eingeführt werden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ingo Lenßen: Ihr Urteil bitte!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold