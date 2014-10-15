Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ingo Lenßen: Ihr Urteil bitte!

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 15.10.2014
Recht am Arbeitsplatz

Recht am Arbeitsplatz

Ingo Lenßen: Ihr Urteil bitte!

Folge 1: Recht am Arbeitsplatz

46 Min.Folge vom 15.10.2014

Jeden Arbeitnehmer beschäftigt die Frage nach seinen Rechten und Pflichten: Darf man trotz Krankschreibung einer anderen Tätigkeit nachgehen? Ist Pornokonsum am Arbeitsplatz ein Kündigungsgrund? Emotional wird es, wenn der Vater des vierjährigen Joel in Ingo Lenßens Talkrunde auftritt: Der kleine Junge wurde getötet, als ein Rentner mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe raste. Müssen Fahrtauglichkeitsprüfungen für Senioren eingeführt werden?

