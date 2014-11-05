Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ingo Lenßen: Ihr Urteil bitte!

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 05.11.2014
Crime Talk: Unschuldig hinter Gittern

46 Min.Folge vom 05.11.2014

Darf ein Arzt Privatgespräche am Handy führen, während auf dem OP-Tisch ein Patient in Narkose liegt? Rechtsanwalt Reinhold Mauer bearbeitete genau diesen Fall und erklärt bei Ingo Lenßen, wie das Gericht entschied. Außerdem berichtet Ralf Witte im Crime-Talk, wie es sich anfühlt, fünf Jahre unschuldig wegen Vergewaltigung hinter Gittern zu sitzen. Und: Nicole Groß, Fachanwältin für Erbrecht, gibt Tipps fürs Testament.

