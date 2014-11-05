Staffel 1Folge 4vom 05.11.2014
Crime Talk: Unschuldig hinter GitternJetzt kostenlos streamen
Ingo Lenßen: Ihr Urteil bitte!
Folge 4: Crime Talk: Unschuldig hinter Gittern
46 Min.Folge vom 05.11.2014
Darf ein Arzt Privatgespräche am Handy führen, während auf dem OP-Tisch ein Patient in Narkose liegt? Rechtsanwalt Reinhold Mauer bearbeitete genau diesen Fall und erklärt bei Ingo Lenßen, wie das Gericht entschied. Außerdem berichtet Ralf Witte im Crime-Talk, wie es sich anfühlt, fünf Jahre unschuldig wegen Vergewaltigung hinter Gittern zu sitzen. Und: Nicole Groß, Fachanwältin für Erbrecht, gibt Tipps fürs Testament.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ingo Lenßen: Ihr Urteil bitte!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0